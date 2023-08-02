В Ярославле отмечают День Воздушно-десантных войск Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле сегодня, 2 августа, отмечают 93 года со дня образования Воздушно-десантных войск. В городе возложили цветы к памятнику советскому военачальнику, командующему ВДВ Василию Маргелову.

— Сегодня у памятника Василию Маргелову собрались действующие военные, ветераны воздушно-десантных войск и их родственники. Очень много ярославцев служат в рядах ВДВ. Сейчас многие наши десантники выполняют боевые задачи в зоне СВО. ВДВ – гордость нашей армии. Героизм и доблесть воинов-десантников вошли в историю и являются примером беззаветного служения Отечеству. Поздравляю всех причастных к празднику и желаю победы, — сказал мэр Ярославля Артем Молчанов.

После этого, в храме Ильи Пророка отслужили молебен. Завершится праздник в поселке Карачиха концертом и показательными выступлениями десантников.