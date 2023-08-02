В Ярославле сотрудница полиции уберегла пенсионерку от мошенников Фото: УМВД по Ярославской области

В Ярославле сотрудница полиции Лейла Касумова у банкомата заметила пенсионерку. Последняя разговаривала по телефону и собиралась кому-то переводить деньги – миллион рублей.

Немного позже выяснилось, что 74-летней женщине звонили неизвестные и, представляясь сотрудниками банка, говорили, что нужно пресечь незаконное списание средств и поймать мошенников.

- Неизвестные просили заявительницу перевести все имеющиеся денежные средства на «защищенные счета». Лейтенант полиции Лейла Касумова поняла, что пожилая женщина является жертвой аферистов. Она провела с пенсионеркой разъяснительную беседу, объяснила, что та подверглась атаке мошенников, убедила не переводить денежные средства неизвестным лицам и помогла добраться до дома. В настоящее время по данному факту проводятся проверочные мероприятия, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.