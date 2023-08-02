В Рыбинске Виктору Тарышкину вручили знак Почетного гражданина. ФОТО: страница Дмитрия Рудакова ВКонтакте

Глава Рыбинска Дмитрий Рудаков вручил знак отличия Почетного гражданина Виктору Нарышкину. Благодаря нему начали восстанавливать Спасо-Преображенский собор. Работы Виктор Иванович проводил за свой счет, полностью отреставрировав главный символ Рыбинска.

- Сам Виктор Иванович по состоянию здоровья не сможет быть на торжественной церемонии в День города. Встретился с ним во время его рабочей поездки в регион. Рыбинск помнит и ценит вклад Виктора Ивановича в развитие города, - сказал Дмитрий Рудаков.