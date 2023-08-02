В Переславле земская больница признана памятником регионального значения Фото: Правительство Ярославской области

В Переславле земская больница признана памятником регионального значения. Она была построена в конце 19 века. В своде постановлений Переславского уездного земского собрания содержится запись от 12 июня 1878 года: «Постановлено: выстроить больницу на горе, приобретя усадьбу у Благовещенского за 1500 рублей, и разрешено употребить на покупку дома и устройство больницы 13102 рубля 55 копеек и приступить к постройке дома ныне же через подрядчиков».

В 1930 году сгорел бывший дом Благовещенского. Земская больница стала инфекционным отделением Переславской городской больницы.

- В настоящее время сохранились следующие постройки: главный корпус (с 1900-х годов – терапевтическое отделение) 1879 – 1880 годов, старый заразный барак 1895 года, хирургический корпус 1905 – 1906 годов, амбулатория и аптека 1912 года, новый заразный барак 1913 года, прачечная и дезинфекционная камера 1913 года, туберкулезное отделение 1950-х годов, - рассказали в правительстве Ярославской области.