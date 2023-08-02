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НовостиПроисшествия2 августа 2023 8:58

Жителя Тутаева подозревают в убийстве собутыльника

Тутаевец подозревается в убийстве 36-летнего мужчины
Анастасия ГОЛУБЕВА
Жителя Тутаева подозревают в убийстве собутыльника

Жителя Тутаева подозревают в убийстве собутыльника

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославской области возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Трагедия произошла в квартире одного из домов на улице Моторостроителей Тутаева. Двое приятелей и девушка решили устроить посиделки и начали выпивать. В какой-то момент 51-летнему мужчине показалось, что его 36-летний знакомый пристает к даме. Между собутыльниками началась ссора. Злоумышленник схватился за нож и ударил им в грудь 36-летнего приятеля. Последний скончался на месте происшествия.

- Мужчина задержан сотрудниками МО МВД России «Тутаевский». Следователем решается вопрос об избрании ему меры пресечения фигуранту. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение. В настоящий момент следователем проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.