В аварии на трассе «Ярославль-Рыбинск» пострадали два девятилетних мальчика Фото: УМВД по Ярославской области

В Рыбинском районе вчера, 1 августа, примерно в 16:30 произошло ДТП. На трассе «Ярославль-Рыбинск» столкнулись две легковушки – «Тойота» и «Крайслер». Стали известны подробности о пострадавших в этой аварии.

43-летний водитель «Тойоты» погиб на месте происшествия, еще до приезда скорой. По всей видимости, основной удар при столкновении пришелся на левую сторону автомобиля. В этой машине ехали два девятилетних мальчика, сейчас они находятся в больнице.

За рулем «Крайслера» была 27-летняя женщина. Она и пассажир этой машины – 56-летний мужчина, госпитализированы.

- Проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего, - отметили в УМВД России по Ярославской области.