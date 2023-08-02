В Рыбинске на замену ограждений у школ и детских садов выделили 30 миллионов рублей Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске на замену ограждений у школ и детских садов выделили 30 миллионов рублей. В этом году новые заборы поставят у школ № 32, 5, 29, гимназии №8 и детских садов 99, 49, 34, 40, а также у центра детского творчества «Солнечный».

— Согласно требованиям антитеррористической безопасности при нахождении детей в школе или детском саду периметр учреждения должен быть закрыт. Мероприятия очень дорогостоящие, выполнить их без финансовой поддержки со стороны области было бы сложно, — отметила директор департамента образования Римма Брядовая.

Самые масштабные работы пройдут в школе №29, так как территория там большая.

Сейчас новое ограждение устанавливают в детском саду №49. Здесь полностью меняют старый забор из сетки-рабицы, который установлен одновременно с постройкой детского сада, то есть 45 лет назад.