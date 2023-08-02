В Ярославской области выявлена деятельность «скрытых коммерсантов»

- По закону стоимость электрической энергии зависит от целей ее использования. Потребление для коммунально-бытовых нужд оплачивается по регулируемым льготным тарифам. Если ведётся коммерческая деятельность и помещение используется для получения дополнительного дохода, то применяется тариф для юридических лиц, - уточняет директор департамента управления реализацией «ТНС энерго Ярославль» Дмитрий Одров.

Действия «скрытых коммерсантов» наносят ущерб не только энергетикам, но и их соседям. Нецелевое использование электроэнергии может привести к перепадам напряжения и нехватке мощности для работы бытовых приборов.

Несмотря на явное нарушение правил, гражданам сначала направляется предложение заключить договор энергоснабжения с применением в расчетах тарифа для коммерческих организаций. В случае отказа готовится иск о взыскании неосновательного обогащения и направляется в суд. На сегодняшний день с нарушителями было заключено более 40 договоров энергоснабжения по тарифам для коммерческих организаций.

Энергетики проводят работу по выявлению «скрытых коммерсантов» в регионе на постоянной основе.