В Рыбинске в столкновении троллейбуса и легковушки пострадали два человека

Полиция проводит проверку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Рыбинске вчера, 1 августа, примерно в 17 часов на улице Расторгуева произошло ДТП. Столкнулись троллейбус под управлением 55-летнего водителя и легковушка «Фольксваген», за рулем которой был 49-летний мужчина.

В аварии пострадали два пассажира троллейбуса – женщины 36 и 88 лет. К счастью, обошлось без серьезных травм, врачи назначили им амбулаторное лечение.

- На место происшествия выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, бригада СМП. По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.