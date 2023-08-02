В мэрии Ярославля назначен новый начальник отдела по связям с общественностью Фото: Мэрия Ярославля

В мэрии Ярославля назначен новый начальник отдела по связям с общественностью. Им стал Андрей Коврайский. В муниципальном управлении он уже давно – был советником мэра, работал в управлении протокола и внешних связей правительства региона и департаменте культуры.

— Рад вернуться в коллектив мэрии Ярославля. На новой должности приложу все знания и профессиональный опыт, — сказал Андрей Коврайский.

Ранее Андрей Коврайский координировал деятельность региональных госучреждений культуры, а также помогал организовывать визиты российских высших должностных лиц и официальных делегаций в Ярославль и область.