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НовостиОбщество2 августа 2023 6:28

В мэрии Ярославля назначен новый начальник отдела по связям с общественностью

Им стал Андрей Коврайский
Анастасия ГОЛУБЕВА
В мэрии Ярославля назначен новый начальник отдела по связям с общественностью

В мэрии Ярославля назначен новый начальник отдела по связям с общественностью

Фото: Мэрия Ярославля

В мэрии Ярославля назначен новый начальник отдела по связям с общественностью. Им стал Андрей Коврайский. В муниципальном управлении он уже давно – был советником мэра, работал в управлении протокола и внешних связей правительства региона и департаменте культуры.

— Рад вернуться в коллектив мэрии Ярославля. На новой должности приложу все знания и профессиональный опыт, — сказал Андрей Коврайский.

Ранее Андрей Коврайский координировал деятельность региональных госучреждений культуры, а также помогал организовывать визиты российских высших должностных лиц и официальных делегаций в Ярославль и область.