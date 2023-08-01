Более пяти тысяч домохозяйств в Ярославской области обеспечены оптической связью

Возможность подключения появилась в в 260 населенных пунктах области, среди которых более 100 сел и рабочих поселков, а также 140 деревень Фото: Михаил ФРОЛОВ

Строительство и расширение сетей велось в 40 населенных пунктах региона, большая часть из которых расположена в сельской местности. Всего связисты проложили более 400 километров кабеля, сообщили в компании.

Четыре года мы ведем активное строительство сетей связи за пределами крупных городов. За это время возможность подключения появилась в 260 населенных пунктах области. Среди них более 100 сел и рабочих поселков, а также 140 деревень, пояснил директор филиала ПАО «Ростелеком» в Ярославской и Костромской областях Роман Русских.

Любому строительству предшествует большая работа, от создания проекта до воплощения. А настоящую радость от работы испытываешь, когда оптика приходит в деревню, где даже мобильная связь работает неустойчиво. Одна из таких деревень Староселье Рыбинского района, рассказала директор сервисного центра из Рыбинска Жанна Голубева.