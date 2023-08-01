В День города в Рыбинске перекроют несколько центральных улиц Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В Рыбинске 5 августа, в День города перекроют несколько центральных улиц для проведения праздничных мероприятий.

Рассказываем, где и какие ограничения будут действовать:

Во время полумарафона «Бегом по «Золотому кольцу» с 06:30 до 15:00 нельзя будет проехать:

- по улице Волжская набережная на участке дороги от улицы Глеба Успенского до Фроловской улицы (за исключением проезда общественного транспорта на участке от Соборной площади до Фроловской улицы);

- по улице Свободы на участке дороги от улицы Чкалова до улицы Волжская набережная;

- по улице Крестовая на участке дороги от улицы Свободы до улицы Кирова;

- по проспекту Ленина на участке дороги от улицы Свободы до улицы Братьев Орловых;

- по улице Кирова на участке дороги от Крестовой улицы (со стороны Универмага) до улицы Волжская Набережная.

Временно местные жители не смогут пройти по пешеходной дорожке нижней набережной Волги от Стоялой улицы до площади ДС «Полет».

Также будет действовать временное перекрытие:

По Волжской набережной с 15:00 до 22:15:

- на участке дороги от улицы Глеба Успенского до улицы Кирова;

- на участке дороги от улицы Ломоносова до Фроловской улицы (за исключением проезда общественного транспорта на участке от Соборной площади до Фроловской улицы).

По Крестовой улице:

- на участке дороги от Соборной площади до Стоялой улицы с 00:00 5 августа до 06:00 6 августа;

- на участке дороги от Стоялой улицы до улицы Ломоносова с 06:30 до 22:15;

По улице Свободы:

- на участке дороги от улицы Волжская набережная до Крестовой улицы с 06:30 до 22:15;

По Стоялой улице:

- на участке дороги от улицы Волжская набережная до Крестовой улицы с 06:30 до 22:15;

- на участке дороги от Крестовой улицы до улицы Чкалова с 00:00 5 августа до 06:00 6 августа.

По Соборной площади на участке дороги от Крестовой улицы до улицы Волжская набережная с 06:30 до 22:15.

По Преображенскому переулку на участке дороги от Крестовой улицы до Вознесенского переулка с 06:30 до 22:15.

Временно разрешено будет движение транспортных средств по Большой Казанской улице на участке от Фроловской улицы до Соборной площади с 06:30. до 22:15.

Запрещена остановка транспорта:

- по Крестовой улице на участке дороги от улицы Ломоносова до Соборной площади с 00.00 до 06.30;

- по Стоялой улице на участке дороги от улицы Волжская набережная до улицы Чкалова с 00:00 до 06:30;

- по улице Волжская набережная на участках дороги от улицы Глеба Успенского до улицы Кирова и от улицы Гоголя до Соборной площади с 00:00 до 06:30;

- по Преображенскому переулку на участке дороги от Крестовой улицы до Вознесенского переулка с 00:00 до 06:30.

Стоянки автомобилей для организаторов и участников праздничных мероприятий:

- с западной стороны дворца спорта «Полет»;

- у стадиона «Сатурн», со стороны улицы Академика Губкина.

Также во время Дня города в Рыбинске изменят работу общественного транспорта.