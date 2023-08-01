Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 августа 2023 12:48

В Ярославле идет ремонт Мукомольного переулка

Подрядчик начал снимать старый асфальт
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославле идет ремонт Мукомольного переулка

В Ярославле идет ремонт Мукомольного переулка

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле идет ремонт Мукомольного переулка. Подрядчик начал снимать старый асфальт и демонтировать бортовой камень. Вчера, 31 июля, местные власти проверили ход работ.

— На участке от улицы Большой Октябрьской до улицы Которосльной набережной подрядная организация заменит верхний слой асфальтобетонного покрытия и частично бортовые камни, нанесет дорожную разметку из термопластика. К работам на объекте приступили в субботу. В течение 10 дней подрядчик планирует завершить все основные работы, и мы проведем техническую приемку, — сказал директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.