В Ярославле идет ремонт Мукомольного переулка Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле идет ремонт Мукомольного переулка. Подрядчик начал снимать старый асфальт и демонтировать бортовой камень. Вчера, 31 июля, местные власти проверили ход работ.

— На участке от улицы Большой Октябрьской до улицы Которосльной набережной подрядная организация заменит верхний слой асфальтобетонного покрытия и частично бортовые камни, нанесет дорожную разметку из термопластика. К работам на объекте приступили в субботу. В течение 10 дней подрядчик планирует завершить все основные работы, и мы проведем техническую приемку, — сказал директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.