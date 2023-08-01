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НовостиОбщество1 августа 2023 12:08

В Ярославле во время съемок фильма перекроют улицу Андропова

Ограничение будет действовать 5 августа
Анастасия ГОЛУБЕВА
Схема перекрытия

Схема перекрытия

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле 5 августа во время съемок фильма перекроют участок улицы Андропова. Об этом сообщили в мэрии города. Ограничение будет действовать целый день. Подробнее перекрытие можно посмотреть на схеме.

- В целях обеспечения необходимого уровня безопасности дорожного движения в период проведения съемок телевизионного фильма компанией «ЯРСИНЕМА», 5 августа с 7 до 20 часов на участке улицы Андропова от улицы Нахимсона до улицы Революционной вводится временное ограничение движения транспортных средств, - отметили в мэрии Ярославля.