В Ярославле во время съемок фильма перекроют улицу Андропова

Схема перекрытия Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле 5 августа во время съемок фильма перекроют участок улицы Андропова. Об этом сообщили в мэрии города. Ограничение будет действовать целый день. Подробнее перекрытие можно посмотреть на схеме.

- В целях обеспечения необходимого уровня безопасности дорожного движения в период проведения съемок телевизионного фильма компанией «ЯРСИНЕМА», 5 августа с 7 до 20 часов на участке улицы Андропова от улицы Нахимсона до улицы Революционной вводится временное ограничение движения транспортных средств, - отметили в мэрии Ярославля.