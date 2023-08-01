В Ярославском облсуде мужчину и двух женщин судят за производство 150 килограммов наркотиков

В нарколаборатории под Переславлем нашли не только запрещенные вещества, но и брошенных животных. ФОТО: группа "Верность Центр реабилитации животных" ВКонтакте/УМВД по Ярославской области

В Ярославском областном суде началось рассмотрение уголовного дела о производстве и попытке сбыта 150 килограммов наркотических средств. На скамье подсудимых – мужчина и две женщины, жители Кировской, Воронежской и Челябинской областей.

- В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в незаконном производстве наркотических средств в особо крупном размере и в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, - пояснили в пресс-службе суда.

Обвиняемые, по версии следствия, купили дачу в небольшом сельском поселении под Переславлем. Они оснастили помещения оборудованием и меньше чем за год успели изготовить 150 килограммов наркотиков.

- Одна из соучастниц выполняла роль курьера по доставке наркотических средств в различные субъекты Российской Федерации для дальнейшего сбыта, - уточнили в суде.

Незаконную работу лаборатории пресекли сотрудники правоохранительных органов. В помещениях, среди оборудования и реактивов жили полуголодные и замерзшие животные: кошки, собаки и даже обезьянка. Всех питомцев передали волонтерам.