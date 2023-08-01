В школах Ярославля осталось чуть больше 300 мест для первоклассников

В школах Ярославля осталось 317 мет для первоклассников. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В школах Ярославля осталось всего 317 мест для первоклассников.

104 ребенка готовы принять образовательные учреждения Дзержинского района. Есть места в школах №№5, 11, 27, 29, 39, 55, 56, 60, 62, 72, 81, 99 и санаторной школе-интернате №10.

В Заволжском районе осталось 25 мест для первоклассников. Детей можно зачислись в школы №№41, 46, 47, 50, 67 и 83.

В Красноперекопском районе Ярославля есть 79 мест в школах №№13, 15, 31, 32, 40, 75 и санаторной школе-интернате №6.

В Кировском и Ленинском районах города свободно 51 место. Документы первоклассников принимают школы №№1, 7, 9, 25, 57 и 71.

Во Фрунзенском районе Ярославля готовы принять 58 первоклашек. Есть места в школах №№6, 16, 66, 73, 78 и в начальной школе-детском саду №85.

Количество свободных мест в конкретном образовательном учреждении можно узнать здесь.