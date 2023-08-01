Переславца задержали за экстремистские посты в соцсетях

В отношении переславца возбудили уголовное дело за посты в соцсетях. ФОТО: УФСБ по Ярославской области

Сотрудники УФСБ по Ярославской области задержали жителя Переславля-Залесского. В соцсети ВКонтакте мужчина публиковал посты и комментарии, в которых призывал к экстремистской деятельности.

- Возбуждено уголовное дело. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются, - сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

Смелый в социальных сетях, переславец растерял весь свой пыл, когда на него надели наручники.

- Я осознал свою ошибку. Я благодарен сотрудникам правоохранительных органов, которые меня взяли, что они помогли мне к этому выводу прийти. Я больше никогда так не сделаю. Я удалю все свои комментарии, - пообещал молодой человек.