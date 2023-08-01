Ярославцы наблюдали суперлуние в ночь на 1 августа

В ночь на 1 августа ярославцы наблюдали необычное астрономическое явление. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

В ночь на 1 августа ярославцы и жители многих других регионов России наблюдали необычное астрономическое явление – суперлуние. Луна находилась в ближайшей точке к Земле, поэтому выглядела гораздо больше, чем обычно. Кроме того, диск окрасился в кроваво-красный цвет. Такую луну еще называют «осетровой» - раньше считалось, что в этот период увеличивается улов осетров.

Еще одну гигантскую луну ярославцы смогут наблюдать в конце августа – светило вновь окажется в ближайшее к Земле точке. Остается только надеяться, что погода не подведет и небо не затянет облаками.

Астролог рассказала, что нужно делать, а что - категорически нельзя в Суперлуние 1 августа.