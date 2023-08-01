1 августа подрядчик будет ремонтировать проспект Фрунзе в Ярославле

1 августа подрядная организация приступит к засыпке котлована на проспекте Фрунзе в Ярославле. Фото: Мэрия Ярославля

Сегодня, 1 августа, подрядная организация, которая занимается ремонтом проспекта Фрунзе в Ярославле, выйдет на объект и приступит к засыпке котлована.

- Участок по направлению в центр самый сложный. Во избежание заторов просим учитывать ремонтные работы при планировании маршрута, - обратились к ярославцам в мэрии города.

Вечером 21 июля Ярославль встал в 10-балльные пробки из-за ремонта на проспекте, который для многих стал неожиданностью. Пассажиры общественного транспорта предпочли выйти из автобусов и пешком пойти домой. Водители провели в заторах более двух часов. Мэр города Артем Молчанов извинился за сложившуюся ситуацию и пояснил, почему она возникла.

Ремонт проспекта Фрунзе начался в середине мая и затянулся. Как пояснили ГТРК «Ярославия» в департаменте городского хозяйства, пришлось менять трубы теплосети, на которых выявили дефекты.

В планах у мэрии города завершить работы на проспекте к 1 сентября.