В Рыбинске установили памятник «Детям войны»

В Волжском парке Рыбинска установили памятник «Детям войны». Фото: Администрация Рыбинска

В Волжском парке Рыбинска установили памятник «Детям войны».

- Он был создан по эскизу скульптора Елены Пасхиной. Отлит из бронзы в одной из лучших московских мастерских. Вес памятника около 2 тонн. Он установлен на постамент из карельского мрамора, - рассказал глава города Дмитрий Рудаков.

Скульптура посвящена жителям страны, чье детство пришлось на годы Великой Отечественной войны. Малышами и подростками они пережили голод, смерти близких, бомбежки.

Сейчас памятник закрыт пленкой. Изначально памятник собирались торжественно открыть к 22 июня, но потом приняли решение сделать это вместе с октрытием мемориала «Огонь Славы».