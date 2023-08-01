Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 августа 2023 7:01

В Рыбинске установили памятник «Детям войны»

Он отлит из бронзы и стоит на постаменте из карельского мрамора
Полина Вачнадзе
В Волжском парке Рыбинска установили памятник «Детям войны».

В Волжском парке Рыбинска установили памятник «Детям войны».

Фото: Администрация Рыбинска

В Волжском парке Рыбинска установили памятник «Детям войны».

- Он был создан по эскизу скульптора Елены Пасхиной. Отлит из бронзы в одной из лучших московских мастерских. Вес памятника около 2 тонн. Он установлен на постамент из карельского мрамора, - рассказал глава города Дмитрий Рудаков.

Скульптура посвящена жителям страны, чье детство пришлось на годы Великой Отечественной войны. Малышами и подростками они пережили голод, смерти близких, бомбежки.

Сейчас памятник закрыт пленкой. Изначально памятник собирались торжественно открыть к 22 июня, но потом приняли решение сделать это вместе с октрытием мемориала «Огонь Славы».