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НовостиОбщество1 августа 2023 6:28

В Ярославле изъяли почти 4 тысячи «левых» пачек сигарет

Данная продукция запрещена к ввозу и продаже в России
Полина Вачнадзе
В торговом павильоне Ярославля обнаружено 3,8 тысяч пачек контрафактных сигарет. ФОТО: Служба Владимирской таможни по Ярославской области

В торговом павильоне Ярославля обнаружено 3,8 тысяч пачек контрафактных сигарет. ФОТО: Служба Владимирской таможни по Ярославской области

В торговом павильоне Ярославля сотрудники таможни обнаружили 3,8 тысяч пачек контрафактных сигарет.

- В данной партии выявлены сигареты без акцизных марок, сигареты с акцизными марками Республики Беларусь, сигареты с поддельными акцизными марками РФ. Также на упаковках отсутствует обязательная маркировка QR-кодами системы «Честный ЗНАК», - сообщил заместитель начальника отдела проверки деятельности лиц Службы Владимирской таможни по Ярославской области Петр Грибушков.

Документы на товар продавцы предоставить, естественно, не смогли. Табак изъяли для проведения дополнительных проверок. Владельцы торговой точки грозит административная, а может быть, и уголовная ответственность.