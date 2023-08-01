Детям-сиротам из Ярославской области в этом году дадут более 100 квартир

Более 100 квартир получат в этом году дети-сироты из Ярославской области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Более 100 квартир получат в этом году дети-сироты из Ярославской области, сообщили в правительстве региона.

72 квартиры передадут в собственность по законопроекту, принятому по инициативе губернатора. На получение жилищных сертификатов, при соблюдении определенных условий, имеют право дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, которые достигли 23-летнего возраста. На приобретение жилья выделено 256 миллионов рублей, 50 квартир уже в собственности.

Еще 33 квартиры на 90 миллионов рублей закупают в рамках федеральных программ при софинансировании из региональной казны. Восемь помещений уже приобретены, 14 купят в ближайшее время.