В Волжском парке Рыбинска откроют Тропу приключений

В Рыбинске монтируют Тропу приключений. Фото: Администрация Рыбинска

В Волжском парке Рыбинска заканчивается монтаж оборудования нового развлекательно-спортивного комплекса – Тропы приключений. Для того, чтобы пройти эту тропу, нужны сила и ловкость.

- Работы идут за счет дополнительных областных денег, выделенных по инициативе главы региона в рамках благоустройства паркового пространства, - уточнили в администрации города.

Кроме того, на выделенные деньги Рыбинск смог установить арки с подсветкой и начать обновление мемориала «Огонь славы». Все работы, кроме благоустройства памятника, должны завершиться в августе.