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НовостиОбщество31 июля 2023 14:43

В Волжском парке Рыбинска откроют Тропу приключений

Чтобы пройти все препятствия, нужна сила и ловкость
Полина Вачнадзе
В Рыбинске монтируют Тропу приключений.

В Рыбинске монтируют Тропу приключений.

Фото: Администрация Рыбинска

В Волжском парке Рыбинска заканчивается монтаж оборудования нового развлекательно-спортивного комплекса – Тропы приключений. Для того, чтобы пройти эту тропу, нужны сила и ловкость.

- Работы идут за счет дополнительных областных денег, выделенных по инициативе главы региона в рамках благоустройства паркового пространства, - уточнили в администрации города.

Кроме того, на выделенные деньги Рыбинск смог установить арки с подсветкой и начать обновление мемориала «Огонь славы». Все работы, кроме благоустройства памятника, должны завершиться в августе.