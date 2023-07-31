Мэрия Ярославля готова потратить на новогодние украшения 1,5 миллиона рублей

Мэрия Ярославля готова закупить около 300 осветительных приборов для новогодних елок. Фото: Мэрия Ярославля

Мэрия Ярославля начала поиски подрядчика, благодаря которому к Новому году город засияет яркими огнями.

Подрядная организация, согласно требованиям, должна будет поставить 296 осветительных приборов для новогодних елей. Стоимость одного набора – 53 тысячи рублей, еще семи – 217 тысяч.

На торги уже заявились семь претендентов. Результаты акциона станут известны завтра, 1 августа.

В прошлом году ярославские власти решили отказаться от массовых новогодних гуляний.