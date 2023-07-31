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НовостиОбщество31 июля 2023 13:28

Мэрия Ярославля готова потратить на новогодние украшения 1,5 миллиона рублей

Аукцион разместили на сайте Госзакупок
Полина Вачнадзе
Мэрия Ярославля готова закупить около 300 осветительных приборов для новогодних елок.

Мэрия Ярославля готова закупить около 300 осветительных приборов для новогодних елок.

Фото: Мэрия Ярославля

Мэрия Ярославля начала поиски подрядчика, благодаря которому к Новому году город засияет яркими огнями.

Подрядная организация, согласно требованиям, должна будет поставить 296 осветительных приборов для новогодних елей. Стоимость одного набора – 53 тысячи рублей, еще семи – 217 тысяч.

На торги уже заявились семь претендентов. Результаты акциона станут известны завтра, 1 августа.

В прошлом году ярославские власти решили отказаться от массовых новогодних гуляний.