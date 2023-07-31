В Ярославской области подрядчик не построил игровые площадки и попал в список недобросовестных поставщиков

Подрядчик попал в список недобросовестных из-за того, что не построил площадки в Ярославской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Подрядная организация, которая должна была построить детско-спортивные игровые площадки в Борисоглебском и Рыбинском районах, попала в список недобросовестных поставщиков.

Во время торгов подрядчик предложил самую низкую цену – стоимость каждого контракта составила около 2 миллионов рублей. Но с заданием фирма не справилась.

- Доказательств принятия им мер для надлежащего исполнения условий контракта либо доказательств наличия объективных причин, повлекших за собой невозможность выполнения работ, подрядчик не представил, - сообщили в УФАС по Ярославской области. – В результате два контракта были расторгнуты по инициативе заказчиков.

В управлении находится на рассмотрении аналогичное дело. К «антимонопольщикам» обратилась администрация Карабихского сельского поселения. Она просит признать недобросовестной компанию, которая нарушила контракт по проекту «Наши дворы».