В Рыбинске пройдет молодежный фестиваль «Парковка»

В Рыбинске в День города, 5 августа, пройдет молодежный фестиваль «Парковка». Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске в День города, 5 августа, пройдет молодежный фестиваль «Парковка». Он начнется в 16:00 у Дворца спорта «Полет».

Начнется фестиваль с танцевального флешмоба, затем выступят мастера велотрила, а участники молодежного движения «Буги-вуги Ярославль» проведут мастер-класс.

- Далее в программе стендап от ярославских комиков, танцевальный марафон хитов от хореографической школы «Щелкунчик» и шоу-балета «Каскад», - рассказали в администрации Рыбинска.

В 18:50 начнется концерт групп «Бит.ком» и «Lucky horse». В 21:00 стартует музыкальная программа со световым и фаер-шоу.

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