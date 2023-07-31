В Ярославской области простятся с гранатометчиком, погибшим на СВО

Завтра, 1 августа, в Ярославской области простятся с военнослужащим Дмитрием Репниковым. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Завтра, 1 августа, в Ярославской области простятся с военнослужащим Дмитрием Репниковым. Он служил на специальной военной операции гранатометчиком.

- Прощание пройдет во вторник, 1 августа, на кладбище поселка Петровское Ростовского района. Начало – в 12 часов, - сообщили в правительстве Ярославской области.

В пресс-службе ведомства уточнили, что семья погибшего получит материальную помощь в соответствии с указом губернатора региона.