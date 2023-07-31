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НовостиОбщество31 июля 2023 11:33

В Ярославской области простятся с гранатометчиком, погибшим на СВО

Дмитрия Репникова похоронят 1 августа
Полина Вачнадзе
Завтра, 1 августа, в Ярославской области простятся с военнослужащим Дмитрием Репниковым.

Завтра, 1 августа, в Ярославской области простятся с военнослужащим Дмитрием Репниковым.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Завтра, 1 августа, в Ярославской области простятся с военнослужащим Дмитрием Репниковым. Он служил на специальной военной операции гранатометчиком.

- Прощание пройдет во вторник, 1 августа, на кладбище поселка Петровское Ростовского района. Начало – в 12 часов, - сообщили в правительстве Ярославской области.

В пресс-службе ведомства уточнили, что семья погибшего получит материальную помощь в соответствии с указом губернатора региона.