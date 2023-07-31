В Даниловском районе разбился мотоциклист

Днем 30 июля на дороге Данилов – Мишутино погиб 51-летний мужчина. Фото: УМВД по Ярославской области

Днем 30 июля на дороге Данилов – Мишутино погиб 51-летний мужчина. Он не справился с управлением мотоцикла и вылетел с трассы в кювет.

- Водитель скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи. Пассажиру мотоцикла, 48-летнему мужчине, назначено амбулаторное лечение, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Утром 30 июля в аварии погибла 58-летняя женщина. «Форд», которым она управляла, столкнулся с «Ладой Вестой». В субботу, 29 июля, в Ярославле перевернулась машина скорой помощи.