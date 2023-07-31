В Ярославской области прошли рейды для предотвращения хищения электроэнергии

Энергетики провели массовый рейд в Рыбинском районе. ФОТО: ПАО «Россети Центр» — «Ярэнерго»

Так, в минувшие выходные энергетики филиала ПАО «Россети Центр» — «Ярэнерго» провели массовый контрольный съем показаний приборов учета электроэнергии у потребителей в Рыбинском районе. Мероприятие проводилось для осуществления контроля за передачей данных, а также для выявления фактов хищения ресурса – всего было проверено более 700 внутридомовых и выносных приборов учета потребителей.

Энергетики регулярно проводят подобные обходы, усиливая работу летом, когда многие дачники уезжают на весь сезон в загородные дома. Проверяются приборы учета, не оборудованные системой автоматической передачи данных. Также проводится контрольный съем показаний, проверяется целостность пломб, при необходимости выполняются инструментальные проверки счетчиков. В случае выявления фактов неучтенного потребления электроэнергии составляются соответствующие акты.

— Со временем возможность недостоверной передачи данных или хищения будет исключена на аппаратном уровне. Мы развиваем систему интеллектуального учета электроэнергии и в этом году установим в регионе еще более 25 тысяч умных счетчиков, доведя общее количество до 120 тысяч штук. С их помощью мы сможем удаленно получать информацию об объемах потребления по каждой точке поставки и узнавать о фактах вмешательства в работу приборов, — рассказал заместитель генерального директора — директор филиала ПАО «Россети Центр» — «Ярэнерго» Дмитрий Литвиненко.

Специалисты напоминают, что вмешательство в работу приборов учета, бездоговорное и безучетное потребление ресурса – это правонарушения, влекущие за собой административную и уголовную ответственность, вплоть до лишения свободы. О фактах незаконного потребления электроэнергии можно сообщать по телефону Единого Контакт-центра «Россети»: 8-800-220-0-220.