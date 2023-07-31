Бывшего руководителя ярославского Фонда капремонта обвиняют в нескольких преступлениях

Следствие считает, что в 2022 году 51-летний Роман Гайнутдинов вступил в сговор со своим заместителем Ольгой Исайчевой. Фото: Олег ЗОЛОТО

Бывший директор Регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области Роман Гайнутдинов обвиняется в совершении нескольких преступлений.

- Следственными органами продолжается расследование уголовного дела по статье «Мошенничество». В ходе предварительного следствия в одно производство с данным делом соединено уголовное дело, возбужденное по статьям «Присвоение имущества, вверенного виновному группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере» и «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия», - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Следствие считает, что в 2022 году 51-летний Роман Гайнутдинов вступил в сговор со своим заместителем Ольгой Исайчевой. Как следует из материалов дела, он совершил преступления против собственности и интересов службы в коммерческих и иных организация на сумму более 41 миллиона рублей.

Роману Гайнутдинову уже предъявлено обвинение. По решению суда он заключен под стражу.

О возбуждении уголовного дела, связанного с деятельность Фонда капремонта, стало известно в апреле этого года. Ущерб, считают правоохранительные органы, составил порядка 30 миллионов рублей. Подозреваемой проходит бывший замдиректора Фонда Ольга Исайчева, которая сейчас находится на территории Армении. Женщине заочно предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.