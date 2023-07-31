Мэр Ярославля поблагодарил городские службы за устранение последствий стихии

В первую очередь специалисты выезжали на крупные магистрали. Фото: Мэрия Ярославля

Мэр Ярославля Артем Молчанов поблагодарил аварийные службы города за устранение последствий стихии. В субботу, 29 июня, в городе выпала месячная норма осадков, многие улицы ушли под воду, ветер повалил около 10 деревьев.

- Бригады РиоГС оперативно откачивали воду в местах, где ливневки не справлялись с объемом воды или оказались забиты упавшей от ветра листвой, - написал на своей странице ВКонтакте Артем Молчанов. - В первую очередь специалисты выезжали на крупные магистрали, такие как Московский проспект, Тутаевское шоссе, проспект Ленина, улица Рыкачева, проезд Ушакова, Волжская набережная, проспект Толбухина, улица Елены Колесовой, улица Урицкого, Республиканский проезд, затем работали на дорогах поменьше.

В течение нескольких часов после прекращения дождя подтопления были устранены.