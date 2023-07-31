В Ярославской области в аварии разбилась женщина-водитель

Спасти женщину-водителя не удалось, она скончалась на месте ДТП. Фото: УМВД по Ярославской области

Утром 30 июля на дороге Ярославль – Иваново в Гаврилов-Ямском районе столкнулись два автомобиля. За рулем «Форд Фокуса» находилась 58-летняя женщина, «Ладой Вестой» управлял 32-летний мужчина.

Спасти женщину-водителя не удалось, она скончалась на месте ДТП. Водитель и пассажиры «Лады» получили травмы.

- Водитель и 43-летняя женщина-пассажир нуждаются в амбулаторном лечении. 15-летняя девушка госпитализирована в больницу, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Обстоятельства аварии устанавливаются.