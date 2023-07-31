95 тысячам ярославских пенсионеров пересчитают пенсию

С 1 августа работающим пенсионерам региона пересчитают пенсии. Фото: Полина Вачнадзе

С 1 августа работающим пенсионерам региона пересчитают пенсии.

- В Ярославской области более 95 тысяч жителей имеют право на перерасчет. Его произведут автоматически, никаких заявлений писать не надо, - пояснили в Отделении СФР по Ярославской области.

При перерасчете будут учитываться взносы, уплаченные страхователем за прошедший год. Прибавка у всех разная, она зависит от даты назначения пенсий и от суммы страховых взносов.

- Когда гражданин решит прекратить трудовую деятельность, он начнет получать пенсию с учетом всех плановых индексаций, прошедших за то время, что он работал. Информацию в Отделение СФР работодатель должен предоставить не позднее рабочего дня, следующего за днем увольнения, - сказали в Отделении. - И на второй месяц после увольнения пенсионер начнет получать проиндексированный размер пенсии.