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НовостиСпорт31 июля 2023 5:48

Ярославский «Шинник» на своем поле обыграл астраханский «Волгарь»

Матч «Шинника» и «Волгаря» в Ярославле закончился со счетом 2:1
Полина Вачнадзе
Матч "Шинника" и "Волгаря" закончился со счетом 2:1. ФОТО: ФК "Шинник"

Матч "Шинника" и "Волгаря" закончился со счетом 2:1. ФОТО: ФК "Шинник"

В воскресенье, 30 июля, на стадионе в Ярославле встретили футболисты «Шинника» и астраханского «Волгаря». В матче 3-го тура Первой лиги победу одержали ярославцы, забив два гола.

На 42-ой минуте игры счет открыл нападающий «черно-синих» Илья Рубцов. Еще через пять минут ворота гостей поразил Вячеслав Зинков. Футболисты из Астрахани смогли отыграть только один мяч: на 62-й минуте матча ярославцам «ответил» защитник «Волгаря» Илья Зуев.

До конча игры счет не изменился: ярославский «Шинник» одержал свою первую победу в этом сезоне. До этого были поражения от хабаровского «СКА» и саратовского «Сокола».