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НовостиПроисшествия30 июля 2023 17:24

В Ярославле мужчина хотел купить автомобильные колеса, но лишился 33 тысяч рублей

Ярославец отдал злоумышленникам свои сбережения
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославле мужчина хотел купить автомобильные колеса, но лишился 33 тысяч рублей

В Ярославле мужчина хотел купить автомобильные колеса, но лишился 33 тысяч рублей

Фото: Даниил ОПАРИН

В полицию Фрунзенского района Ярославля обратился 28-летний местный житель. Он сообщил, что стал жертвой мошенников.

Ранее мужчину в соцсетях заинтересовало объявлений о продаже колес. В переписке с «продавцом» они обговорили цену и условия доставки, после этого злоумышленник прислал накладную на товар.

- Потерпевший перевел за покупку колес деньги в сумме 33 тысячи рублей. После перевода продавец перестал выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Расследование продолжается, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.