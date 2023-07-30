В Ярославле за сутки выпала месячная норма осадков

В Ярославле вчера, 29 июля, выпала месячная норма осадков. Об этом сообщил мэр Артем Молчанов. В субботу город накрыло ливнями и грозами. Из-за непогоды некоторые в некоторых районах сломались деревья. Всего, по сообщению Горзеленхозстроя, было повалено около десяти растений. Сегодня, 30 июля, специалисты Центра гражданской защиты и Горзеленхозстроя продолжают их опиловку и вывоз.

- Из-за сильного и продолжительного ливня ряд улиц оказались подтоплены, но бригады РиоГС оперативно откачивали воду в местах, где ливневки не справлялись с объемом воды или оказались забиты упавшей от ветра листвой, - отметил мэр города Артем Молчанов. - В первую очередь специалисты выезжали на крупные магистрали, такие как Московский проспект, Тутаевское шоссе, проспект Ленина, улица Рыкачева, проезд Ушакова, Волжская набережная, проспект Толбухина, улица Е.Колесовой, улица Урицкого, Республиканский проезд, затем работали на дорогах поменьше. В течение нескольких часов после прекращения дождя подтопления были устранены.