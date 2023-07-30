Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 июля 2023 13:47

В Ярославле на воду спустили водолазное судно «Спасатель Николай Ремизов»

Подобные катера предназначены для поисковых работ
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославле на воду спустили водолазное судно «Спасатель Николай Ремизов»

В Ярославле на воду спустили водолазное судно «Спасатель Николай Ремизов»

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В Ярославле 29 июля на судно спустили водолазное судно «Спасатель Николай Ремизов». Подобные катера предназначены для поисковых работа на глубине до 60 метров.

- Водолазному судну присвоено имя спасателя МЧС России Николая Ремизова, погибшего при спасении терпящих бедствие на море рыбаков. После спуска на воду, в соответствии с планом графиком строительства, будет проводиться дооборудование судна всем необходимым на плаву у достроечной стенки, после чего катер поступит на вооружение в ФГКУ «Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России», - отметил глава МЧС России Александр Куренков.

До конца текущего года на Ярославском судостроительном заводе запланирован спуск еще одного судна.