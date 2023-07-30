В Ярославле ищут желающих сняться в шоу стилиста Александра Рогова. ФОТО: официальная группа «ROGOV TV».

В Ярославле ищут желающих сняться в шоу стилиста Александра Рогова. О том, что кастинг продолжается, написали в официальной группе «ROGOV TV».

Если вы или ваши друзья хотят поучаствовать в шоу «Рогов в городе», то заявки нужно отправлять на почту kasting-kinodetal@yandex.ru.

- К письму прикрепите фото, укажите город и мобильный телефон и коротко расскажите, почему вам или вашим близким/друзьям необходимо поучаствовать в шоу, - отметили в официальной группе.