Ярославская область отмечает День Военно-морского флота. ФОТО: страница Михаила Евраева ВКонтакте

В Ярославской области, также как и по всей стране, сегодня, 30 августа, отмечают День Военно-морского флота. В регионе проходят праздничные мероприятия. Самые массовые традиционно состоятся на Тверицкой набережной в Ярославле, а также у ДК «Вымпел» в Рыбинске. Переславль-Залесский приглашает на водный праздник «Трубеж фест».

- Поздравляю военных моряков, офицеров, ветеранов ВМФ с профессиональным праздником. Жители нашего региона стояли у истоков создания российского флота и сейчас продолжают его развитие. Ярославская область – родина непобедимого адмирала Федора Ушакова, и мы бережно храним память о нем. Ярославская область внесла огромный вклад в поддержку флота во время Великой Отечественной войны и остается одним из ведущих центров судостроения в России, - сказал губернатор региона Михаил Евраев.