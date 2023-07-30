В Ярославле состоялся первый летний субботник Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле вчера, 29 июля, состоялся первый летний субботник. Уборка прошла в Петропавловском районе. В ней приняли участие мэр города Артем Молчанов, сотрудники администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов, специалисты «Горзеленхозстроя», общественники, депутаты и неравнодушные горожане.

- Инициативу о проведении опиловки деревьев и уборки парковой территории озвучили активные жители на прошлой неделе на стратегической сессии под открытым небом на Первомайском бульваре. Летние субботники пройдут еще в трех парках Ярославля: в Юбилейном, Павловской роще и Тверицком бору, - сообщили в мэрии города.

К субботникам может присоединиться любой желающий.

График уборок:

— Тверицкий бор — 3 августа в 16 часов; — Юбилейный парк — 10 августа в 16 часов; — Павловская роща — 17 августа в 16 часов.