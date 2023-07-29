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НовостиПроисшествия29 июля 2023 18:26

В Ярославле на окружной дороге перевернулась машина скорой помощи

Очевидцы рассказали о ДТП в Ярославле, в которое попала машина "скорой" с пациентом
Полина Вачнадзе
В Ярославле машина "скорой" попала в аварию. Скриншот с видео, группа "Ярославль LIVE" ВКонтакте

В Ярославле машина "скорой" попала в аварию. Скриншот с видео, группа "Ярославль LIVE" ВКонтакте

В Ярославле вечером 29 июля произошло ДТП. У перекрестке Юго-западной окружной дороги и улицы Магистральной перевернулась машина скорой помощи. Очевидцы рассказали, как произошла авария.

- Скорая помощь ехала со стороны Ивняков, со световыми сигналами. Зеленая машина, вроде "Форд", ехала со стороны Карачихи и влетела в "скорую". От удара она начала кувыркаться и приземлилась рядом с нами, зацепив "Ниссан", - пишет в группе "Ярославль LIVE" Татьяна У. - Я, муж и друг тут же начали помогать пострадавшим. Очень страшно, когда все происходит на твоих глазах и ты чудом не пострадал. Все живы, это самое главное.

По словам девушки, в автомобиле "скорой" находилась женщина с инфарктом.

Как уточнили в пресс-службе регионального УМВД, на данный момент пострадавших в аварии нет.