Полиция нашла подростка, разрисовавшего автобус в Ярославле

Полиция нашла юного вандала. ФОТО: Хасьятулла Гирфанов ВКонтакте

Полиция нашла юного вандала, разрисовавшего сиденье в автобусе №97С. В правоохранительные органы обратился руководитель компании "ГирфТранс", которой принадлежит новый "Яавтобус".

- В очередной раз неизвестные подростки совершили вандальные действия - нарисовали в транспортном средстве. Гиря дошла до полу! Было подано заявление в полицию вместе с видео из салона автобуса. Надеемся, что данных вредителей найдут и накажут, - сказал Хасьятулла Гирфанов.

"Вредителя" нашли. Он ехал в автобусе в компании своих друзей - мальчишек 14-15 лет.

- С несовершеннолетними проведены профилактические беседы. По завершении проверки будет рассмотрен вопрос о постановке подростка на учет в подразделение по делам несовершеннолетних, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.