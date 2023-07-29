Улицы Ярославля ушли под воду во время ливня

Ливневки Ярославля не справились с нагрузкой. Скриншот с видео, группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

Ярославль уходит под воду. В ночь на 29 июля в городе пошел дождь, который не прекращается до сих пор. Ливневки, и это уже никого не удивляет, с нагрузкой традиционно не справились.

На проезжей части Московского проспекта море разливное.

- Ну, хотели же, чтобы как в Москве. Бог услышал ваши молитвы, - пишут ярославцы в группе "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте.

- Лодки пора приобретать.

- Ты неси меня река...

Московский проспект ушел под воду. Скриншот с видео, группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

Ярославцы публикуют в социальных сетях фото залитого дублера Ленинградского проспекта, полно воды на проспекте Толбухина, улицах Елены Колесовой, Урицкого, Гагарина, Рыкачева, Клубной, Карла Либкнехта... По щиколотку залило улицу Кирова.

- Знаменитая лужа на Рыкачева, - пишет автор снимков.

- Почему же лужа? Обидно даже! Это наша река Рыкачевка, - шутят горожане.

Смех смехом, но по словам водителей, через эту "лужу" не проехать, есть вероятность получить гидроудар.

Самый настоящий водоем образовался у ТЦ "РИО".

- Вообще жесть. Не смогла в магазин сходить, течение сильное, а я легкая. И глубина большая, дорогу не перейти, - пишет Наталия К.

- Так вплавь, - предлагают ей вариант решения проблемы.

По данным сервиса "Гисметео", ливень будет идти весь день. Не радует и прогноз погоды на завтра, 30 июля. Дождт будет идти, правда, не такой сильный, как сегодня.