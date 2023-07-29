Жители деревни под Гаврилов-Ямом остались без выплат и возможности оплатить комуслуги

В деревне Шалаево Гаврилв-Ямского района закрыли почтовое отделение. ФОТО: ОНФ по Ярославской области

В деревне Шалаево Гаврилв-Ямского района закрыли почтовое отделение. Раньше оно работало три раза в неделю, здесь люди получали пенсии, выплаты, покупали газеты, оплачивали коммунальные услуги и даже покупали некоторые продукты - цены были ниже, чем в магазинах. Теперь 250 человек, таково население деревни, не знают, как им быть.

- Три недели на двери почты висит замок, тропинка уже заросла, - говорит местная жительница Маргарита Панфилова. - Сначала сократили одного почтальона, вторая ушла сама. Ей надо было обходить 15 деревень, все своим ходом.

Ближайшая почта находится в райцентре. Как рассказывают в региональном ОНФ, в который жители Шалаево обратились за помощью, оттуда в прошлый раз привозили пенсии. Как теперь планируют доставлять иные выплаты, не понятно.

- Я инвалид, получаю компенсации на свет, вывоз мусора. Сказали, что привезут деньги. Но куда, во сколько? Стоим и ждем посреди деревни, - жалуется Лариса Гинеятулина.

Активисты ОНФ подготовили обращение в "Почту России". Сейчас ждут ответ на свой запрос и варианты решения проблемы.

- Очень хочется, чтобы здание почты все-таки было открыто и начало работать хотя бы раз в неделю, - говорит сопредседатель регштаба Народного фронта Татьяна Бородина.

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