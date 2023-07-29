Под Ярославлем 20-летний водитель "Тойоты" насмерть сбил пешехода

В Ярославском районе на пешеходном переходе насмерть сбили мужчину. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вечером 28 июля в Ярославском районе у поселка Лесная Поляна погиб 56-летний мужчина. Около половины девятого вечера он переходил дорогу по пешеходному переходу и был сбит иномаркой.

Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

За рулем "Тойоты" находился 20-летний водитель. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства ДТП, которое закончилось смертью человека.

27 июля в Ярославской области столкнулись 8 легковых машин и грузовик: травмированы 4 человека, в том числе 10-летний мальчик.