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НовостиОбщество29 июля 2023 7:35

В Ярославле закрывается еще один магазин крупной торговой сети

Прекращает работать "Лотос" на улице Труфанова
Полина Вачнадзе
Закрывается еще один магазин ярославской торговой сети "Лотос".

Закрывается еще один магазин ярославской торговой сети "Лотос".

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Закрывается еще один магазин ярославской торговой сети "Лотос". Последний день работы магазина в ТЦ "Победа" на улице Труфанова - 31 июля, но уже сейчас полки в залах полупустые.

После закрытия этой торговой точки, "Лотос" в Ярославле останется только один - в ТЦ "Гигант". Сначала прекратили работать магазины на улицах Большая Октябрьская и Чкалова, потом - на Гагарина. Дошла очередь и до "Лотоса" в Дзержинском районе.

Что откроется на месте этого магазина, пока не ясно.