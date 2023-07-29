В Ярославле закрывается еще один магазин крупной торговой сети

Закрывается еще один магазин ярославской торговой сети "Лотос". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Закрывается еще один магазин ярославской торговой сети "Лотос". Последний день работы магазина в ТЦ "Победа" на улице Труфанова - 31 июля, но уже сейчас полки в залах полупустые.

После закрытия этой торговой точки, "Лотос" в Ярославле останется только один - в ТЦ "Гигант". Сначала прекратили работать магазины на улицах Большая Октябрьская и Чкалова, потом - на Гагарина. Дошла очередь и до "Лотоса" в Дзержинском районе.

Что откроется на месте этого магазина, пока не ясно.