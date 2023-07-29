Для школ Ярославской области закупили более 400 тысяч учебников

К новому учебному году для школ Ярославской области закупили около 400 тысяч новых учебников. Фото: Правительство Ярославской области

К новому учебному году для школ Ярославской области закупили около 400 тысяч новых учебников. Приобретены книги по основным предметам для 1-х, 5-х и 6-х классов. Также заказаны учебники для 4-х классов по основам православной культуры и для девятиклассников - по всеобщей истории, биологии и математике. Ожидаются поставки учебников по истории для 11-х классов.

- Выделили на эти цели из бюджета области более 370 миллионов рублей, – рассказал глава региона Михаил Евраев. – Учебники соответствуют актуальным образовательным стандартам, есть книги для ребят с ограниченными возможностями здоровья.

Издания закупались по заявкам районных администраций и школ. Сейчас книги хранятся на складе в Ярославле, потом их распределят по образовательным учреждениям