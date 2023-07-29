У самых "проблемных" автобусов Ярославля изменят расписание

В Ярославле скорректируют работу нескольких автобусных маршрутов. Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославле скорректируют работу семи автобусных маршрутов. Графики работы общественного транспорта начнут менять с 1 августа.

- Выявлены маршруты, где зафиксирован пассажиропоток и наполняемость транспортных средств, близкие к максимальным провозным возможностям, а также определены несколько "проблемных" направлений, – сказал и.о. директора департамента транспорта Ярославской области Мурат Баснукаев.

Итак, что изменится в работе автобусов с 1 августа. На маршруте №21 "Красная площадь - Очапки" будет сокращен интервал движения: в часы пик до 7-9 минут, вечером - до 15 минут, после 22:00 - до 20 минут.

На две машины увеличится количество подвижного состава на маршруте №49 "Улица Ярославская - 15 МКР", что также позволит сократить интервалы движения.

На маршруте №65 "ЯЗХМ - Улица 8 Марта" будет работать на одну машину больше. В час пик интервал движения сократится в среднем на 3 минуты, то есть, до 9 минут.

С 1 сентября интервал движения автобуса №22 "ЯМЗ - Нижний поселок" в часы пик сократится вдвое за счет увеличения подвижного состава. Расписание автобусов №22 и №58 синхронизируют.

На маршруте №6 "ЯШЗ - НЗКИ" количество машин увеличат на одну единицу. Это должно обеспечить сокращение интервала в час пик с 12 до 9 минут и в межпиковый период с 20 до 14 минут. Расписания автобусов по маршрутам №6 и №66 будут синхронизированы.

С 15 сентября больше машин станет на маршруте №94С "Улица Чкалова - 5 МКР", что, соответственно, сократит интервалы движения.