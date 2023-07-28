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НовостиОбщество28 июля 2023 14:13

Мэрия Ярославля попросила водителей не парковать свои машины на ремонтируемых улицах

Автомобили мешают подрядчикам вести необходимые работы
Анастасия ГОЛУБЕВА
Мэрия Ярославля попросила водителей не парковать свои машины на ремонтируемых улицах

Мэрия Ярославля попросила водителей не парковать свои машины на ремонтируемых улицах

Фото: Мэрия Ярославля

Мэрия Ярославля попросила водителей не парковать свои машины на ремонтируемых улицах. Работы начались на участках улиц Лисицына, Титова, Хуторской, Ямской, проезда Ушакова, Мукомольного переулка и Гагаринского переулка.

- На улицах Лисицына и Титова подрядные организации выполняют демонтаж и монтаж бортовых камней. На улицах Хуторской и Ямской, проезде Ушакова, Мукомольном и Гагаринском переулках к работам приступят уже в эти выходные, - отметили в мэрии города. - Припаркованные автомобили на ремонтируемых участках улично-дорожной сети затрудняют выполнение работ и затягивают сроки окончания ремонта.