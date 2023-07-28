Мэрия Ярославля попросила водителей не парковать свои машины на ремонтируемых улицах Фото: Мэрия Ярославля

Мэрия Ярославля попросила водителей не парковать свои машины на ремонтируемых улицах. Работы начались на участках улиц Лисицына, Титова, Хуторской, Ямской, проезда Ушакова, Мукомольного переулка и Гагаринского переулка.

- На улицах Лисицына и Титова подрядные организации выполняют демонтаж и монтаж бортовых камней. На улицах Хуторской и Ямской, проезде Ушакова, Мукомольном и Гагаринском переулках к работам приступят уже в эти выходные, - отметили в мэрии города. - Припаркованные автомобили на ремонтируемых участках улично-дорожной сети затрудняют выполнение работ и затягивают сроки окончания ремонта.