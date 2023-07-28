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НовостиОбщество28 июля 2023 13:11

В Ярославле начинается ремонт Суринского моста

Работы стартуют в ночь с 28 на 29 июля
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославле начинается ремонт Суринского моста

В Ярославле начинается ремонт Суринского моста

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ярославле начинается ремонт Суринского моста. Сегодня, 28 июля, в 20 часов подрядчик установит дорожные знаки, которые предупреждают о временных ограничениях. Сами работы – фрезирование старого асфальта - начнутся уже этой ночью. Полного перекрытия моста не планируется.

— Поскольку в дневное время интенсивность движения транспорта на данном участке высокая, ремонтные работы будем проводить преимущественно в ночное время. Выполнить все работы в полном объеме планируем за 7-10 дней при условии благоприятных погодных условий, — сообщил генеральный директор АО «Ярдормост» Дмитрий Драный.